Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка считает, что Алькарас будет выше Синнера в мировом рейтинге через 10 лет

Стэн Вавринка считает, что Алькарас будет выше Синнера в мировом рейтинге через 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка ответил на блиц о будущем тенниса.

— Кто через 10 лет будет в рейтинге выше, Синнер или Алькарас?
— Алькарас.

— Кто через 20 лет будет зарабатывать больше, стримеры или теннисисты?
— Стримеры (смеётся).

— Через 30 лет в теннис будут играть по такому же счёту или, например, по четыре гейма в сете?
— Это очень далеко, но, думаю, останется прежний счёт.

— И финальное, через сколько лет мы увидим Стэна Вавринку в роли лучшего тренера в туре?
— О, никогда! (улыбается), – сказал Вавринка в интервью «Больше!».

Ранее Стэн Вавринка получил уайлд-кард на участие в «Мастерсе» в Шанхае, который пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек
Эксклюзив
«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android