Стэн Вавринка считает, что Алькарас будет выше Синнера в мировом рейтинге через 10 лет

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка ответил на блиц о будущем тенниса.
— Кто через 10 лет будет в рейтинге выше, Синнер или Алькарас?
— Алькарас.
— Кто через 20 лет будет зарабатывать больше, стримеры или теннисисты?
— Стримеры (смеётся).
— Через 30 лет в теннис будут играть по такому же счёту или, например, по четыре гейма в сете?
— Это очень далеко, но, думаю, останется прежний счёт.
— И финальное, через сколько лет мы увидим Стэна Вавринку в роли лучшего тренера в туре?
— О, никогда! (улыбается), – сказал Вавринка в интервью «Больше!».
Ранее Стэн Вавринка получил уайлд-кард на участие в «Мастерсе» в Шанхае, который пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.