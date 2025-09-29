Стэн Вавринка считает, что Алькарас будет выше Синнера в мировом рейтинге через 10 лет

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка ответил на блиц о будущем тенниса.

— Кто через 10 лет будет в рейтинге выше, Синнер или Алькарас?

— Алькарас.

— Кто через 20 лет будет зарабатывать больше, стримеры или теннисисты?

— Стримеры (смеётся).

— Через 30 лет в теннис будут играть по такому же счёту или, например, по четыре гейма в сете?

— Это очень далеко, но, думаю, останется прежний счёт.

— И финальное, через сколько лет мы увидим Стэна Вавринку в роли лучшего тренера в туре?

— О, никогда! (улыбается), – сказал Вавринка в интервью «Больше!».

Ранее Стэн Вавринка получил уайлд-кард на участие в «Мастерсе» в Шанхае, который пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.