Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина отреагировала на победу Медведева над Зверевым на турнире в Пекине

Елена Веснина отреагировала на победу Медведева над Зверевым на турнире в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на выход 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он уверенно обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Тем временем Даниил Медведев вышел в полуфинал Пекина. Со счётом 6:3, 6:3 Даниил в 14-й раз обыграл Александра Зверева. Дальше — Лёнер Тьен, обидчик Дани в Мельбурне, именно с того самого поражения начался спад в этом сезоне у Медведева. Как вам нынешняя форма Даниила в Пекине?» — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Медведев пятый раз подряд одолел Зверева. В полуфинале он сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Медведеву уже в четвёртом круге достался Алькарас, Рублёву — Джокович. Обзор сетки Шанхая
Медведеву уже в четвёртом круге достался Алькарас, Рублёву — Джокович. Обзор сетки Шанхая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android