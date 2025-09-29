Елена Веснина отреагировала на победу Медведева над Зверевым на турнире в Пекине

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на выход 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он уверенно обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
«Тем временем Даниил Медведев вышел в полуфинал Пекина. Со счётом 6:3, 6:3 Даниил в 14-й раз обыграл Александра Зверева. Дальше — Лёнер Тьен, обидчик Дани в Мельбурне, именно с того самого поражения начался спад в этом сезоне у Медведева. Как вам нынешняя форма Даниила в Пекине?» — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.
Медведев пятый раз подряд одолел Зверева. В полуфинале он сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
