Пегула поделилась эмоциями после волевой победы над Радукану на турнире в Пекине
Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала выход в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану (32-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 11:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 9
|0
|
|7 11
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Это был невероятный матч. Я отыгралась на тай-брейке и продолжила на неё давить. Когда она допустила двойную ошибку, я понимала, что показываю хороший теннис. Я была очень близка. Честно говоря, мне повезло с двумя ударами на матчболах. Я просто старалась как можно дольше бороться», — сказала Пегула в интервью на корте.
За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Джессика Пегула поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
