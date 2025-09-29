Пегула поделилась эмоциями после волевой победы над Радукану на турнире в Пекине

Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала выход в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану (32-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.

«Это был невероятный матч. Я отыгралась на тай-брейке и продолжила на неё давить. Когда она допустила двойную ошибку, я понимала, что показываю хороший теннис. Я была очень близка. Честно говоря, мне повезло с двумя ударами на матчболах. Я просто старалась как можно дольше бороться», — сказала Пегула в интервью на корте.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Джессика Пегула поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.