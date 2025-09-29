Медведев догнал Сафина по количеству побед над представителями топ-10 мирового рейтинга

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев догнал двукратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марата Сафина по количеству побед над представителями топ-10 мирового рейтинга.

Сегодня, 29 сентября, Медведев обыграл немца Александра Зверева (6:3, 6:3) и вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Данная победа стала для Медведева 49-й над представителями из топ-10.

В полуфинале турнира ATP-500 в Пекине Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.