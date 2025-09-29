«Для меня это иной вызов». Алькарас — о финальном матче с Фрицем

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что его отношение к матчу с американцем Тейлором Фрицем будет отличаться от отношения к их последней встрече на Кубке Лэйвера.

«В последнее время он показывает превосходный теннис. После Кубка Лэйвера, когда он сыграл со мной и с Александром Зверевым, а также на этом турнире, он чувствует себя на корте превосходно.

Всё изменилось с матча в Сан-Франциско. Но для меня это иной вызов, и его я жду с нетерпением», – приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира Алькарас одолел норвежца Каспера Рууда (3:6, 6:3, 6:4). Тейлор Фриц за выход в финал сразился с соотечественником Дженсоном Бруксби, одолев его (6:4, 6:3).

В личных встречах между Алькарасом и Фрицем испанец лидирует со счётом 3-1, однако он уступил Фрицу в последнем матче на Кубке Лэйвера.