Теннис

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с линейными судьями

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с линейными судьями
Открытый чемпионат чемпионат Франции — 2026 пройдёт с линейными судьями. Об этом сообщила Федерация тенниса Франции (FFT). Все остальные «Шлемы» уже перешли на электронную систему.

«FFT продолжит отмечать превосходство французского судейства, признанное во всём мире и полностью удовлетворяющее организацию турнира», — говорится в заявлении FFT.

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В финале 2025 года он обыграл второго номера мирового рейтинга Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

