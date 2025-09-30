Даниил Медведев оценил своего предстоящего соперника по полуфиналу в Пекине
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своего предстоящего соперника по полуфиналу на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за выход в финал он встретится с американцем Лёнером Тьеном.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:00 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
«У меня хороший настрой. Но меня ждёт непростой соперник. Он может очень неплохо играть. Он молодой и выступает выше своего рейтинга. Здесь он одолел хороших игроков. Мы с ним тренировались до турнира, он там тоже круто играл. Мы провели непростой тренировочный сет. Я ожидаю тяжёлую борьбу и надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — сказал Медведев после встречи.
Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
