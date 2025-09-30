Даниил Медведев оценил своего предстоящего соперника по полуфиналу в Пекине

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своего предстоящего соперника по полуфиналу на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за выход в финал он встретится с американцем Лёнером Тьеном.

«У меня хороший настрой. Но меня ждёт непростой соперник. Он может очень неплохо играть. Он молодой и выступает выше своего рейтинга. Здесь он одолел хороших игроков. Мы с ним тренировались до турнира, он там тоже круто играл. Мы провели непростой тренировочный сет. Я ожидаю тяжёлую борьбу и надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — сказал Медведев после встречи.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.