Даниил Медведев впервые за два года победил на харде игрока из топ-3 мирового рейтинга
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые за два года одолел на харде игрока из топ-3 мирового рейтинга.
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александр Зверев
А. Зверев
Вчера, 29 сентября, Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:3) и вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Данная победа стала для Медведева 49-й над представителями из топ-10.
После победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open 2023 года Даниил потерпел восемь поражений подряд во встречах с топ-3 на харде. Одно поражение на этом отрезке нанёс ему Новак Джокович (в финале того же US Open), три — Алькарас, четыре — Янник Синнер.
