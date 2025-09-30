Скидки
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев впервые за два года победил на харде игрока из топ-3 мирового рейтинга

Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые за два года одолел на харде игрока из топ-3 мирового рейтинга.

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Вчера, 29 сентября, Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:3) и вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Данная победа стала для Медведева 49-й над представителями из топ-10.

После победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open 2023 года Даниил потерпел восемь поражений подряд во встречах с топ-3 на харде. Одно поражение на этом отрезке нанёс ему Новак Джокович (в финале того же US Open), три — Алькарас, четыре — Янник Синнер.

