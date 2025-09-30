«Я этого ожидала». Чжэн Циньвэнь — о снятии с первого турнира после операции

Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка снялась по ходу третьего сета матча с чешкой Линдой Носковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 0:3.
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|0
«Я дала большую нагрузку, начала чувствовать дискомфорт. Это нормально, я этого ожидала. Заранее решила: если боль будет усиливаться, остановлюсь, чтобы не усугубить. Сейчас нужно всё перепроверить, сделать МРТ и посмотреть, как дела с локтем после двух матчей. Хорошо, что я играю в теннис – так ты преодолеваешь преграду. Но в то же время нужно быть умной. Думаю, со временем ситуация улучшится», — сказала Циньвэнь после поединка.
До Пекина Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.
- 30 сентября 2025
-
01:00
-
00:54
-
00:44
- 29 сентября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:40
-
23:30
-
22:57
-
21:53
-
21:15
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
18:56
-
18:48
-
18:39
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:14
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:55
-
15:51
-
15:40
-
15:40
-
15:32
-
15:13