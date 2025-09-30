Скидки
«Я этого ожидала». Чжэн Циньвэнь — о снятии с первого турнира после операции

«Я этого ожидала». Чжэн Циньвэнь — о снятии с первого турнира после операции
Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка снялась по ходу третьего сета матча с чешкой Линдой Носковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 0:3.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 0
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Я дала большую нагрузку, начала чувствовать дискомфорт. Это нормально, я этого ожидала. Заранее решила: если боль будет усиливаться, остановлюсь, чтобы не усугубить. Сейчас нужно всё перепроверить, сделать МРТ и посмотреть, как дела с локтем после двух матчей. Хорошо, что я играю в теннис – так ты преодолеваешь преграду. Но в то же время нужно быть умной. Думаю, со временем ситуация улучшится», — сказала Циньвэнь после поединка.

До Пекина Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.

