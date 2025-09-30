Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 30 сентября

30 сентября в Пекине (Китай) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Четвёртый круг. Расписание матчей 30 сентября (время — московское):

6:00. Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США)

8:30. Ева Лис (Германия) – Маккартни Кесслер (США)

14:00. Каролина Мухова (Чехия) – Аманда Анисимова (США)

15:30. Жасмин Паолини (Италия) – Мари Боузкова (Чехия)

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф.