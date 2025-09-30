Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 30 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 30 сентября
Комментарии

30 сентября в Пекине (Китай) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Четвёртый круг. Расписание матчей 30 сентября (время — московское):

6:00. Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США)

8:30. Ева Лис (Германия) – Маккартни Кесслер (США)

14:00. Каролина Мухова (Чехия) – Аманда Анисимова (США)

15:30. Жасмин Паолини (Италия) – Мари Боузкова (Чехия)

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф.

Сетка турнира в Пекине
Календарь турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android