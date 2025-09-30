Скидки
Главная Теннис Новости

Лёнер Тьен — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:00 мск

Лёнер Тьен — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча пройдёт после 12:00 мск
Сегодня, 30 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в столице Китая Пекине состоится матч 1/2 финала, в котором встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (восьмой посев на турнире) и 52-й в мировом рейтинге Лёнер Тьен из США. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:00 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвертьфинале Медведев переиграл третью ракетку мира и второго сеяного на турнире Александра Зверева из Германии — 6:3, 6:3. Тьен на этой стадии выбил из сетки девятого в мировом рейтинге и четвёртого сеяного итальянца Лоренцо Музетти — 4:6, 6:3, 3:0, отказ.

Календарь турнира ATP-500 в Пекине
Сетка турнира ATP-500 в Пекине

Видео: Даниил Медведев прилетел на турнир в Пекине

