Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 30 сентября

30 сентября в столице Китая Пекине пройдёт шестой игровой день мужского хардового турнира категории ATP-500 с участием 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и второго в мировом рейтинге итальянца Янника Синнера. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, 1/2 финала. Расписание на 30 сентября (время — московское):

9:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 3);

12:00. Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия, 8).

Действующим победителем турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который не принял участия в текущем розыгрыше.

