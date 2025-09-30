Скидки
Теннис

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 30 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 30 сентября
30 сентября в столице Китая Пекине пройдёт шестой игровой день мужского хардового турнира категории ATP-500 с участием 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и второго в мировом рейтинге итальянца Янника Синнера. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, 1/2 финала. Расписание на 30 сентября (время — московское):

9:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 3);
12:00. Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия, 8).

Действующим победителем турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который не принял участия в текущем розыгрыше.

Календарь турнира ATP-500 в Пекине
Сетка турнира ATP-500 в Пекине

Видео: Фанаты засняли тренировку Медведева и Циципаса в Монако

Даниил Медведев впервые за два года победил на харде игрока из топ-3 мирового рейтинга
