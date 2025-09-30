Скидки
«В теннисе нет авторитетов». Полина Яценко — о страхе сыграть с топ-теннисисткой

Чемпионка турнира серии WTA-125 в Калдаш-да-Раинье россиянка Полина Яценко ответила, есть ли у неё страх сыграть с топ-соперницами.

«В целом в теннисе у меня нет, как ты сказала, авторитетов. Потому что со всеми надо играть. Иначе это немножко бессмысленно. То есть даже такие, как Серена Уильямс в своё время, Ига Швёнтек, Арина Соболенко, — они всё равно проигрывают. И какими бы они ни были великими, это всё равно обычные люди, которых можно обыграть, если правильно сделать свою работу», — поделилась Яценко в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия беседы выйдет на нашем сайте сегодня в 10:00 по московскому времени.

Ещё одна победа России на WTA-125! Кто такая Полина Яценко, которая ворвалась в топ-200?
Ещё одна победа России на WTA-125! Кто такая Полина Яценко, которая ворвалась в топ-200?
