Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного «пятисотника» в Пекине

В ночь с 29 на 30 сентября мск в столице Китая Пекине завершился полуфинальный матч мужского хардового турнира категории ATP-500 в парном разряде, в котором российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов встретились с парой Бенжамен Бонзи (Франция) / Таллон Грикспор (Нидерланды). Встреча закончилась победой Рублёва и Хачанова в двух партиях — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Рублёв и Хачанов четырежды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. Бонзи и Грикспор выполнили восемь эйсов при одной двойной ошибке и не выиграли ни одного из четырёх заработанных за матч брейк-пойнтов.

В финале «пятисотника» в Пекине Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграют с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) — Гидо Андреосси (Аргентина) / Мануэль Гинар (Франция).