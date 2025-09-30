Скидки
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв/Карен Хачанов — Бенжамен Бонзи/Таллон Грикспор, результат матча 30 сентября, счёт 2:0, 1/2 финала ATP-500 в Пекине

Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного «пятисотника» в Пекине
Аудио-версия:
В ночь с 29 на 30 сентября мск в столице Китая Пекине завершился полуфинальный матч мужского хардового турнира категории ATP-500 в парном разряде, в котором российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов встретились с парой Бенжамен Бонзи (Франция) / Таллон Грикспор (Нидерланды). Встреча закончилась победой Рублёва и Хачанова в двух партиях — 6:4, 6:2.

Пекин — парный разряд (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 07:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Б. Бонзи Т. Грикспор

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Рублёв и Хачанов четырежды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. Бонзи и Грикспор выполнили восемь эйсов при одной двойной ошибке и не выиграли ни одного из четырёх заработанных за матч брейк-пойнтов.

В финале «пятисотника» в Пекине Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграют с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) — Гидо Андреосси (Аргентина) / Мануэль Гинар (Франция).

Новости. Теннис
