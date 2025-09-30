Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф в трёх сетах обыграла Белинду Бенчич и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

Кори Гауфф в трёх сетах обыграла Белинду Бенчич и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (16-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 06:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 2
4 		7 7 6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Гауфф выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бенчич ни одного эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/4 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Ева Лис (Германия).

Сетка турнира в Пекине (ж)
Календарь турнира в Пекине (ж)
Материалы по теме
Гауфф рассказала, почему приняла решение инвестировать деньги в женский баскетбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android