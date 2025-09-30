Кори Гауфф в трёх сетах обыграла Белинду Бенчич и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (16-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 06:10 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Гауфф выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бенчич ни одного эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В 1/4 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Ева Лис (Германия).
