Теннис

«Плакала пять часов подряд». Теннисистка Полина Яценко — о защите очков и выгорании

«Плакала пять часов подряд». Теннисистка Полина Яценко — о защите очков и выгорании
Российская теннисистка Полина Яценко рассказала, как в 2024 году испытывала ментальные проблемы из-за защиты очков.

«Я выиграла турнир в Казахстане [в августе 2023-го]. Первую, получается, 25-ку. На тот момент это ещё была 25-ка.
И меня как переклинило. Я думала, мне надо срочно её защитить. Мне надо срочно что-то сыграть, выиграть, чтобы защитить эти очки; вроде как Австралия недалеко. И я заболела на полтора месяца.
В день рождения [10 декабря] в тот год вообще кошмар был. Я проиграла в третьем сете с 4:0 [полуфинал турнира W25 в Монастире], и на следующий день у меня был день рождения. Я просто пять часов подряд, наверное, плакала. Проснулась – такой пузырь.

Потом в начале 2024 года я была в очень хорошей форме. Мы сделали хорошую базу. Я поехала на турнир в Монастир. Там я заболела в финале, но обычно болею я долго, поэтому мы с перепугу снялись сразу со всех турниров на месяц вперёд. А я выздоровела за пять дней. И у меня такая депрессия была, что я всё пропустила, везде опоздала, уже никого не догоню. И как-то я так немножко в негатив ушла: когда я и на соревнованиях играла, ехала с таким неправильным настроем – мол, да, я еду, но уже и не надо», — поделилась Яценко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полную версию беседы читайте на нашем сайте.

«Даже Соболенко можно обыграть». Интервью с молодой и смелой теннисисткой Полиной Яценко
«Даже Соболенко можно обыграть». Интервью с молодой и смелой теннисисткой Полиной Яценко
