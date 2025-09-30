Арина Соболенко и её возлюбленный встретились с Новаком Джоковичем и его женой в Греции

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и её возлюбленный Георгиос Франгулис провели вечер с 24-кратным чемпионом мэйджоров легендарным сербом Новаком Джоковичем и его женой Еленой Джокович.

Снимок опубликовал Франгулис на личной странице в соцсетях. Спортсмены встретились в Греции, где Соболенко отдыхает, а Джокович теперь живёт.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Арина Соболенко сыграет на «тысячнике» в Ухане (Китай), который пройдёт с 6 по 12 октября. Ближайшим турниром Новака Джоковича станет «Мастерс» в Шанхае (Китай), который состоится с 1 по 12 октября.