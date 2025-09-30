Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко и её возлюбленный встретились с Новаком Джоковичем и его женой в Греции

Арина Соболенко и её возлюбленный встретились с Новаком Джоковичем и его женой в Греции
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и её возлюбленный Георгиос Франгулис провели вечер с 24-кратным чемпионом мэйджоров легендарным сербом Новаком Джоковичем и его женой Еленой Джокович.

Снимок опубликовал Франгулис на личной странице в соцсетях. Спортсмены встретились в Греции, где Соболенко отдыхает, а Джокович теперь живёт.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Арина Соболенко сыграет на «тысячнике» в Ухане (Китай), который пройдёт с 6 по 12 октября. Ближайшим турниром Новака Джоковича станет «Мастерс» в Шанхае (Китай), который состоится с 1 по 12 октября.

Материалы по теме
Синнер в сете от финала Пекина! Медведев ждёт матча, Рублёв и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Синнер в сете от финала Пекина! Медведев ждёт матча, Рублёв и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android