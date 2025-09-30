Полина Яценко рассказала, что помогло ей выиграть первый турнир серии WTA-125

Чемпионка турнира серии WTA-125 в Калдаш-да-Раинье российская теннисистка Полина Яценко поделилась тем, что помогло ей выиграть пока крупнейший титул в карьере.

«С чем связываю успех? С правильным настроем и работой. Мне сильно помог мой тренер по ОФП, очень благодарна, потому что после той работы, которую мы с ним провели, я физически очень хорошо себя чувствую на корте. Знаю, что могу три часа играть и я выдержу.

И когда ты понимаешь, что у тебя есть определённый запас, это придаёт уверенности. Если что, я точно перебегаю. Сейчас я просто подумаю, что мне нужно делать тактически, и знаю, что я это сделаю, потому что выдержу.

И, конечно, поддержка со стороны семьи. Они моя стена и опора. И то, что моя команда в меня верит. Они пережили со мной все эти времена, выдержали меня. И я знаю, что, как бы оно ни было, мы справимся и будем двигаться дальше, потому что мы через это уже один раз прошли — а значит, и ещё раз пройдём», — рассказала Яценко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

