«У него есть чему поучиться». Полина Яценко назвала теннисистов, за которыми следит

Российская теннисистка, 190-я ракетка мира Полина Яценко призналась, что смотрит много тенниса, и назвала любимых игроков.

«Мне безумно нравится игра Джоковича, естественно. У него есть чему поучиться, мягко говоря. Ведущие игроки сейчас: Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф. На них хочется смотреть, потому что у них такой эффектный, хороший теннис, который работает, и поэтому я с удовольствием смотрю всех. Ещё наших теннисистов: Рублёва, Хачанова, Медведева. Девочек тоже: Мирру, Диану. Мне действительно интересно всех смотреть», — рассказала Яценко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полную версию беседы читайте на нашем сайте.

