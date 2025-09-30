Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале турнира в Пекине

Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале турнира в Пекине
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку мирового рейтинга.

Первый сет полуфинала остался за Синнером со счётом 6:3.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		3
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Счёт личных встреч теннисистов — 10-0 в пользу Синнера. За все матчи де Минор выиграл лишь один сет у итальянца, это было в 2020 году.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарас, победив в финале Янника Синнера. В 2025 году Алькарас участвует на турнире в Токио (Япония).

Материалы по теме
Синнер в сете от финала Пекина! Медведев ждёт матча, Рублёв и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Синнер в сете от финала Пекина! Медведев ждёт матча, Рублёв и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android