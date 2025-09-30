Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале турнира в Пекине

В эти минуты проходит матч 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку мирового рейтинга.

Первый сет полуфинала остался за Синнером со счётом 6:3.

Счёт личных встреч теннисистов — 10-0 в пользу Синнера. За все матчи де Минор выиграл лишь один сет у итальянца, это было в 2020 году.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарас, победив в финале Янника Синнера. В 2025 году Алькарас участвует на турнире в Токио (Япония).