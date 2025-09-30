Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале турнира в Пекине
В эти минуты проходит матч 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку мирового рейтинга.
Первый сет полуфинала остался за Синнером со счётом 6:3.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|3
Алекс де Минор
А. де Минор
Счёт личных встреч теннисистов — 10-0 в пользу Синнера. За все матчи де Минор выиграл лишь один сет у итальянца, это было в 2020 году.
Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарас, победив в финале Янника Синнера. В 2025 году Алькарас участвует на турнире в Токио (Япония).
