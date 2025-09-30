Скидки
Теннис

«Никто с тобой не разговаривает!» Бенчич повздорила с Гауфф во время их матча в Пекине

«Никто с тобой не разговаривает!» Бенчич повздорила с Гауфф во время их матча в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич осталась недовольна поведением команды третьей ракетки мира американки Кори Гауфф во время их очного матча 1/8 финала на турнире в Пекине (Китай).

Во втором сете Бенчич начала высказывать недовольство в отношении команды Гауфф, которая, по мнению швейцарки, слишком сильно за неё болела.

Гауфф. На стадионе никого нет. Всё очень уважительно.

Бенчич. Пусть болеют после розыгрыша.

После этого Бенчич продолжила общение на эту тему с судьёй на вышке.

Фото: Кадр из трансляции

Бенчич. Когда розыгрыш закончился, это не проблема, мне всё равно. Но когда я подхожу к линии подачи, им не нужно её подбадривать. (Гауфф пытается что-то сказать в ответ). Никто с тобой не разговаривает! Она разговаривает со мной, понятно! Твоя команда болтает. Я слишком стара для этих игр разума!

Победу в матче одержала Гауфф со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. По окончании встречи теннисистки пожали друг другу руки.

