Янчук высказался о победе Медведева над Зверевым в 1/4 финала в Пекине

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине.

«Медведев не ниже класса Зверева. Но Даня находится на затянувшемся спаде. Хорошо, что сумел показать свой уровень в борьбе со Зверевым. Саша находится в хорошей форме, классный игрок. Эта победа заметна и неожиданная. Шансы были на стороне Зверева. Но матч получился равным, а Медведев проявил характер», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Медведев одолел Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Китая со счётом 2:0 (6:3, 6:3). В полуфинале он встретится с американцем Лёнером Тьеном.