Кори Гауфф квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA — 2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обеспечила себе отбор на участие в Итоговом чемпионате WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Гауфф стала третьей теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир. Ранее квалификацию получили два лидера мирового рейтинга — белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек.

В 2025 году 21-летняя Кори Гауфф выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Она также играла в финалах грунтовых турниров WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Американка сыграет на Итоговом турнире в четвёртый раз подряд.