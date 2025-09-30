Сумма призовых Итогового турнира ATP достигнет рекордной отметки

Сумма денежных призовых Итогового турнира ATP станет рекордной в 2025 году. О точной цифре возможных доходов теннисистов сообщил официальный сайт ATP.

За каждый выигранный матч группового этапа спортсмен заработает $ 396,5 тыс., за победу в полуфинале — $ 1,18 млн. Выигрыш финального матча принесёт теннисисту $ 2,36 млн. Потенциальная сумма за все выигранные на турнире матчи может составить $ 5,071 млн.

Призовые за победу в финальном матче группового разряда составят $ 356, 8 тыс.

Итоговый турнир ATP — 2025 пройдёт в итальянском Турине с 9 по 16 ноября. В нём смогут участвовать восемь лучших теннисистов в одиночном и парном разрядах по итогам сезона. Действующим победителем турнира в одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.