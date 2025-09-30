Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах

Вихлянцева: нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай).

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Даня Медведев очень хорошо играет против Александра Зверева. По личным встречам теперь ведёт 14-7. Мне нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах. Был показательный элемент, что команда показывала подброс подачи, когда у Дани было несколько двойных ошибок в начале первой партии. Приятно видеть такую игру от Медведева.

Это первая победа над игроком топ-5 на харде. Он хорошо играет в Пекине, получаются результаты. Мы можем вспомнить его выступление в Шанхае в 2019 году и финал против Синнера в 2023-м. Верим, что будет такая же игра! По психологической форме он выглядел лучше Зверева», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Медведев рвётся в финал Пекина! Там его ждёт Синнер, ещё следим за Алькарасом. LIVE!
Live
Медведев рвётся в финал Пекина! Там его ждёт Синнер, ещё следим за Алькарасом. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android