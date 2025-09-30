Вихлянцева: нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай).

«Даня Медведев очень хорошо играет против Александра Зверева. По личным встречам теперь ведёт 14-7. Мне нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах. Был показательный элемент, что команда показывала подброс подачи, когда у Дани было несколько двойных ошибок в начале первой партии. Приятно видеть такую игру от Медведева.

Это первая победа над игроком топ-5 на харде. Он хорошо играет в Пекине, получаются результаты. Мы можем вспомнить его выступление в Шанхае в 2019 году и финал против Синнера в 2023-м. Верим, что будет такая же игра! По психологической форме он выглядел лучше Зверева», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.