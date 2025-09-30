Вихлянцева: нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Даня Медведев очень хорошо играет против Александра Зверева. По личным встречам теперь ведёт 14-7. Мне нравится тенденция игры Медведева — он более сфокусирован на своих матчах. Был показательный элемент, что команда показывала подброс подачи, когда у Дани было несколько двойных ошибок в начале первой партии. Приятно видеть такую игру от Медведева.
Это первая победа над игроком топ-5 на харде. Он хорошо играет в Пекине, получаются результаты. Мы можем вспомнить его выступление в Шанхае в 2019 году и финал против Синнера в 2023-м. Верим, что будет такая же игра! По психологической форме он выглядел лучше Зверева», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 30 сентября 2025
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:27
-
06:00
-
02:05
-
01:00
-
00:54
-
00:44
- 29 сентября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:40
-
23:30
-
22:57
-
21:53
-
21:15
-
20:59
-
20:50