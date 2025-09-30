Скидки
Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после отбора на Итоговый турнир — 2025

Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после отбора на Итоговый турнир — 2025
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в четвёртый раз подряд квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA.

Американка стала второй теннисисткой в XXI веке, которой удалось отобраться на Итоговый турнир четыре раза до достижения возраста 22 лет. До Гауфф это удавалось сделать пятикратной победительнице мэйджоров, бывшей первой ракетке мира россиянке Марии Шараповой (2004-2007).

В 2025 году 21-летняя Кори Гауфф выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Она также играла в финалах грунтовых турниров WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Итоговый турнир — 2025 пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

