Теннис

Ева Лис обыграла американку Маккартни Кесслер в матче 4-го круга турнира в Пекине

Комментарии

Немецкая теннисистка Ева Лис (45-я ракетка мира) обыграла представительницу США Маккартни Кесслер (33-е место в рейтинге) в матче 4-го круга Открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:1 (4:6, 6:1, 6:2), спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут.

Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 08:45 МСК
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Во время встречи Ева Лис сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Кесслер по итогам матча оказались одна реализованная подача навылет, две двойные ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале турнира в Пекине Лис сразится с американкой Кори Гауфф, являющейся третьей ракеткой мира. В четвёртом круге Гауфф одолела швейцарку Белинду Бенчич.

Календарь турнира в Пекине (ж)
Сетка турнира в Пекине (ж)
Комментарии
