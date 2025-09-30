Ева Лис обыграла американку Маккартни Кесслер в матче 4-го круга турнира в Пекине
Немецкая теннисистка Ева Лис (45-я ракетка мира) обыграла представительницу США Маккартни Кесслер (33-е место в рейтинге) в матче 4-го круга Открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:1 (4:6, 6:1, 6:2), спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут.
Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 08:45 МСК
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|2
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Во время встречи Ева Лис сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету Кесслер по итогам матча оказались одна реализованная подача навылет, две двойные ошибки, а также пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В четвертьфинале турнира в Пекине Лис сразится с американкой Кори Гауфф, являющейся третьей ракеткой мира. В четвёртом круге Гауфф одолела швейцарку Белинду Бенчич.
