Янник Синнер в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в финал турнира в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/2 финала он одержал победу над Алексом де Минором (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минора пять эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.

За титул Синнер поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.