Янник Синнер в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в финал турнира в Пекине
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/2 финала он одержал победу над Алексом де Минором (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минора пять эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.
За титул Синнер поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:27
-
06:00
-
02:05
-
01:00
-
00:54
-
00:44
- 29 сентября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:40
-
23:30
-
22:57
-
21:53
-
21:15
-
20:59
-
20:50