Янник Синнер пятым в истории вышел в девять финалов подряд на хардовых турнирах

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на девятом подряд турнире, проводящемся на хардовом покрытии.

На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) в полуфинале он одержал победу над Алексом де Минором со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

До Синнера в девять и более финалов подряд на харде выходили лишь четыре теннисиста. Это швейцарец Роджер Федерер (13 финалов, 2005-2006), серб Новак Джокович (13, 2015-2016), американец Андре Агасси (11, 1994-1996) и чех Иван Лендл (1981-1983).

За титул Пекина Янник Синнер поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.