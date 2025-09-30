Янник Синнер пятым в истории вышел в девять финалов подряд на хардовых турнирах
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на девятом подряд турнире, проводящемся на хардовом покрытии.
На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) в полуфинале он одержал победу над Алексом де Минором со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Алекс де Минор
А. де Минор
До Синнера в девять и более финалов подряд на харде выходили лишь четыре теннисиста. Это швейцарец Роджер Федерер (13 финалов, 2005-2006), серб Новак Джокович (13, 2015-2016), американец Андре Агасси (11, 1994-1996) и чех Иван Лендл (1981-1983).
За титул Пекина Янник Синнер поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:13
-
10:57
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:27
-
06:00
-
02:05
-
01:00
-
00:54
-
00:44
- 29 сентября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:40
-
23:30
-
22:57
-
21:53
-
21:15
-
20:59
-
20:50