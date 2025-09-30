Скидки
Теннис

Янник Синнер пятым в истории вышел в девять финалов подряд на хардовых турнирах

Янник Синнер пятым в истории вышел в девять финалов подряд на хардовых турнирах
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал на девятом подряд турнире, проводящемся на хардовом покрытии.

На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) в полуфинале он одержал победу над Алексом де Минором со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

До Синнера в девять и более финалов подряд на харде выходили лишь четыре теннисиста. Это швейцарец Роджер Федерер (13 финалов, 2005-2006), серб Новак Джокович (13, 2015-2016), американец Андре Агасси (11, 1994-1996) и чех Иван Лендл (1981-1983).

За титул Пекина Янник Синнер поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.

