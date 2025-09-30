Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сейчас в приоритете — восстановиться». Циньвэнь — о снятии с турнира в Пекине

«Сейчас в приоритете — восстановиться». Циньвэнь — о снятии с турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, являющаяся девятой ракеткой мира, прокомментировала своё участие в Открытом чемпионате Китая, а также оценила свой вклад в развитие популярности тенниса в Китае.

В матче третьего круга турнира в Пекине против чешской спортсменки Линды Носковой Циньвэнь досрочно завершила выступление из-за проблем со здоровьем.

«Я очень рада иметь большое влияние в китайском теннисе, будучи причиной, по которой всё больше людей каждый день узнаёт об этой игре. Уверена, что в будущем мы станем ещё лучше. На данный момент у нас есть большая группа участников и в женском, и в мужском теннисе, они становятся успешнее, чем представители предыдущего поколения.

В этот вид спорта играет всё больше и больше людей. Я убеждена, что в ближайшие 10 лет появятся прекрасные игроки. Одной из причин, почему я решила заниматься этим спортом, стало то, что людям нравится на меня смотреть, и ради них я приняла это слегка поспешное решение играть здесь. Мне хочется знать, докуда я смогу дойти. Мне очень жаль, что пришлось сняться с турнира, но моё тело бы не позволило мне продолжать играть. Сейчас в приоритете – восстановиться, а дальше посмотрим», – приводит слова Циньвэнь Punto de Break.

Материалы по теме
«Я этого ожидала». Чжэн Циньвэнь — о снятии с первого турнира после операции
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android