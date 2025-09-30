«Сейчас в приоритете — восстановиться». Циньвэнь — о снятии с турнира в Пекине

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, являющаяся девятой ракеткой мира, прокомментировала своё участие в Открытом чемпионате Китая, а также оценила свой вклад в развитие популярности тенниса в Китае.

В матче третьего круга турнира в Пекине против чешской спортсменки Линды Носковой Циньвэнь досрочно завершила выступление из-за проблем со здоровьем.

«Я очень рада иметь большое влияние в китайском теннисе, будучи причиной, по которой всё больше людей каждый день узнаёт об этой игре. Уверена, что в будущем мы станем ещё лучше. На данный момент у нас есть большая группа участников и в женском, и в мужском теннисе, они становятся успешнее, чем представители предыдущего поколения.

В этот вид спорта играет всё больше и больше людей. Я убеждена, что в ближайшие 10 лет появятся прекрасные игроки. Одной из причин, почему я решила заниматься этим спортом, стало то, что людям нравится на меня смотреть, и ради них я приняла это слегка поспешное решение играть здесь. Мне хочется знать, докуда я смогу дойти. Мне очень жаль, что пришлось сняться с турнира, но моё тело бы не позволило мне продолжать играть. Сейчас в приоритете – восстановиться, а дальше посмотрим», – приводит слова Циньвэнь Punto de Break.