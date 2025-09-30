Синнер выходил в финал на 12 из 13 последних турниров. Серию сорвал только Бублик
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в финале на 12 из последних 13 турниров, на которых принимал участие.
Сегодня, 30 сентября, на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) в полуфинале он одержал победу над Алексом де Минором со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Алекс де Минор
А. де Минор
Синнер провёл 13 турниров с «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2024 году и вышел в финал на всех, кроме травяного турнира в Галле (Германия), который проходил в июне 2025 года. Во втором круге он сенсационно проиграл казахстанцу Александру Бублику, который впоследствии завоевал титул.
