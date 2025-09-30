Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер выходил в финал на 12 из 13 последних турниров. Серию сорвал только Бублик

Синнер выходил в финал на 12 из 13 последних турниров. Серию сорвал только Бублик
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет в финале на 12 из последних 13 турниров, на которых принимал участие.

Сегодня, 30 сентября, на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) в полуфинале он одержал победу над Алексом де Минором со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Синнер провёл 13 турниров с «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2024 году и вышел в финал на всех, кроме травяного турнира в Галле (Германия), который проходил в июне 2025 года. Во втором круге он сенсационно проиграл казахстанцу Александру Бублику, который впоследствии завоевал титул.

Материалы по теме
Янник Синнер пятым в истории вышел в девять финалов подряд на хардовых турнирах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android