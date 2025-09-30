Скидки
«Порой корт довольно медленный». Синнер оценил победу над де Минором в полуфинале Пекина

Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил победу над Алексом де Минором в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине (Китай) — 6:3, 4:6, 6:2.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я доволен сегодняшним матчем. Он отличался от наших предыдущих, был очень равным. Поэтому я очень рад, что снова оказался в финале.

Он отлично подавал, с отличной скоростью и точностью. Я тоже подавал сегодня хорошо, а он очень здорово нейтрализовал мою подачу, двигался очень быстро. Порой этот корт довольно медленный, он добирался до многих мячей. Я просто старался сосредоточиться на своей энергии. Я очень рад», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Комментарии
