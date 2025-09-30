Янник Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

— Вы подходите к финалу в идеальной форме?

— Ну, у меня будет одна ночь на восстановление, всё будет хорошо. В финалах обычно ещё больше адреналина, больше желания сыграть как можно лучше. Я с нетерпением жду матч. Финалы — это нечто особенное, ещё один для меня в этом сезоне. Снова отличный результат. Посмотрим, кто будет в соперниках, — сказал Синнер в интервью на корте.

Соперник Янника Синнера определяется в матче между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.