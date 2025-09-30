Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Пекине

Янник Синнер оценил выход в финал на турнире ATP-500 в Пекине
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

— Вы подходите к финалу в идеальной форме?
— Ну, у меня будет одна ночь на восстановление, всё будет хорошо. В финалах обычно ещё больше адреналина, больше желания сыграть как можно лучше. Я с нетерпением жду матч. Финалы — это нечто особенное, ещё один для меня в этом сезоне. Снова отличный результат. Посмотрим, кто будет в соперниках, — сказал Синнер в интервью на корте.

Соперник Янника Синнера определяется в матче между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном.

Материалы по теме
Медведев в сете от финала Пекина! Там его ждёт Синнер, ещё следим за Алькарасом. LIVE!
Live
Медведев в сете от финала Пекина! Там его ждёт Синнер, ещё следим за Алькарасом. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android