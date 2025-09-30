«Ты никогда в жизни не играл в теннис!» Алькарас разозлился на судью во время финала Токио
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повздорил с судьёй на вышке по ходу финального матча на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Титул Алькарас разыгрывает с американцем Тейлором Фрицем.
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|2
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Судья Фергюс Мёрфи дал Алькарасу предупреждение за затяжку времени на подаче. Во время одного из переходов испанец высказал своё недовольство по этому поводу.
Фото: Кадр из трансляции
«Ты считаешь нормальным, что я заканчиваю розыгрыш у сетки и даже не успеваю взять мяч, чтобы подать? Очевидно, ты никогда в жизни не играл в теннис!» — сказал Алькарас.
