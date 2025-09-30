Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты никогда в жизни не играл в теннис!» Алькарас разозлился на судью во время финала Токио

«Ты никогда в жизни не играл в теннис!» Алькарас разозлился на судью во время финала Токио
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повздорил с судьёй на вышке по ходу финального матча на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Титул Алькарас разыгрывает с американцем Тейлором Фрицем.

Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
4 		2
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Судья Фергюс Мёрфи дал Алькарасу предупреждение за затяжку времени на подаче. Во время одного из переходов испанец высказал своё недовольство по этому поводу.

Фото: Кадр из трансляции

«Ты считаешь нормальным, что я заканчиваю розыгрыш у сетки и даже не успеваю взять мяч, чтобы подать? Очевидно, ты никогда в жизни не играл в теннис!» — сказал Алькарас.

Материалы по теме
Янник Синнер в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в финал турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android