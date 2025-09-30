Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: испанец выиграл первый сет в финале турнира в Токио

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в столице Японии Токио проходит финальный матч, в котором играют первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и пятый в мировом рейтинге Тейлор Фриц из США.

Первый сет финального поединка остался за Алькарасом со счётом 6:4. По ходу партии испанец разозлился на судью на вышке из-за выданного ему предупреждения за затяжку времени на подаче.

Алькарас ведёт по личным встречам теннисистов со счётом 3-1. В 2024 году Карлос не играл на турнире в Токио, а принимал участие в соревнованиях аналогичной категории в Пекине. Там он завоевал титул.