Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: испанец выиграл первый сет в финале турнира в Токио
В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в столице Японии Токио проходит финальный матч, в котором играют первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и пятый в мировом рейтинге Тейлор Фриц из США.
Первый сет финального поединка остался за Алькарасом со счётом 6:4. По ходу партии испанец разозлился на судью на вышке из-за выданного ему предупреждения за затяжку времени на подаче.
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|2
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Алькарас ведёт по личным встречам теннисистов со счётом 3-1. В 2024 году Карлос не играл на турнире в Токио, а принимал участие в соревнованиях аналогичной категории в Пекине. Там он завоевал титул.
