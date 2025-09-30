Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: испанец выиграл первый сет в финале турнира в Токио

Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: испанец выиграл первый сет в финале турнира в Токио
Комментарии

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в столице Японии Токио проходит финальный матч, в котором играют первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и пятый в мировом рейтинге Тейлор Фриц из США.

Первый сет финального поединка остался за Алькарасом со счётом 6:4. По ходу партии испанец разозлился на судью на вышке из-за выданного ему предупреждения за затяжку времени на подаче.

Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
4 		2
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Алькарас ведёт по личным встречам теннисистов со счётом 3-1. В 2024 году Карлос не играл на турнире в Токио, а принимал участие в соревнованиях аналогичной категории в Пекине. Там он завоевал титул.

Материалы по теме
Фото
«Ты никогда в жизни не играл в теннис!» Алькарас разозлился на судью во время финала Токио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android