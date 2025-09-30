Скидки
Теннис

Лёнер Тьен — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира в Пекине

Лёнер Тьен — Даниил Медведев: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира в Пекине
В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в столице Китая Пекине проходит матч 1/2 финала, в котором играют 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 52-й в мировом рейтинге Лёнер Тьен из США.

Первый сет поединка остался за со счётом 6:4. По ходу партии Медведев проигрывал с двойным брейком. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Лёнер Тьен — Даниил Медведев.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		3
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Тьен ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Медведева в этом году во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

В четвертьфинале Медведев переиграл третью ракетку мира и второго сеяного на турнире Александра Зверева из Германии — 6:3, 6:3. Тьен на этой стадии выбил из сетки девятого в мировом рейтинге и четвёртого сеяного итальянца Лоренцо Музетти — 4:6, 6:3, 3:0, отказ.

