«Делайте то, что вы считаете нужным». Циципас — о совете, который дал бы другим

«Делайте то, что вы считаете нужным». Циципас — о совете, который дал бы другим
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас (27-я ракетка мира) назвал совет, которого придерживается сам и который хотел бы дать окружающим.

— Думаю, что ты законодатель трендов. А теннис, как ты знаешь, очень консервативный, ограниченный вид спорта. Назови мне одно правило, которое я должен нарушить на этой неделе, освещая этот турнир.
(Улыбается). Я бы просто сказал: не играйте по правилам, делайте то, что вы считаете нужным. Мне кажется, что, знаете, многие истории прошлого, они были продиктованы тем, что кажется нормальным. Я так смотрю на вещи. Я не хочу быть обычным. Я просто хочу делать всё по-своему. Мне всё равно, считают люди это странным или нетрадиционным, но именно так я подхожу к своим социальным сетям, так что могу дать вам похожий совет, — сказал Циципас в интервью «Больше!».

