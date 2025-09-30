«Создаёт тренды и формирует личности». Циципас — о роли идентичности человека

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что идентичность человека создаёт тренды и формирует личности.

— Игроки и создатели контента видят теннис по-разному. Ты и игрок, и креатор. Так что же такого вы можете рассказать миру, чего создатели контента не знают и о чём не говорят в теннисе?

— Люди, которые стремятся к идентичности, чаще всего, будучи самим собой, пытаются быть кем-то другим. Поэтому идентичность — это мой главный совет. Именно она создаёт тренды. Именно она — идентичность. Именно она формирует личности. Именно она создаёт определённые профили, определённые типы людей, игроков, да всё что угодно. Знаете, поэтому я бы посоветовал быть вам идентичным. И мне кажется, что у меня есть свой собственный язык, и я просто хочу на нём говорить. Если люди меня понимают, если люди понимают мой язык, то, думаю, они начинают говорить намного свободнее, — сказал Циципас в интервью «Больше!».