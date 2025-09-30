Карлос Алькарас выиграл турнир в Токио, в финале победив Тейлора Фрица
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В финале он обыграл пятого номера рейтинга американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Фрица шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Титул в Токио стал 24-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.
