Тьен — Медведев: россиянин не подал на матч и проиграл 2-й сет полуфинала турнира в Пекине

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в столице Китая Пекине проходит матч 1/2 финала, в котором играют 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 52-й в мировом рейтинге Лёнер Тьен из США.

Второй сет поединка остался за Тьеном со счётом 7:5. Медведев подавал на матч при 5:3 в свою пользу. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Лёнер Тьен — Даниил Медведев.

Тьен ведёт 1-0 по личным встречам теннисистов. Он выиграл у Медведева в этом году во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Первым финалистом турнира в Пекине стал итальянец Янник Синнер.

