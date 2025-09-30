Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вызывал физио во время второго сета матча с Тьеном, у россиянина судороги

Даниил Медведев вызывал физио во время второго сета матча с Тьеном, у россиянина судороги
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вызывал физиотерапевта во время второго сета проходящего в эти минуты матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине (Китай) с американцем Лёнером Тьеном (52-й номер в мировом рейтинге).

Фото: Скриншот трансляции

Инцидент произошёл в десятом гейме при счёте 5:4 в пользу Медведева на подаче Тьена. Даниил испытывал судороги на левой руке, однако вернулся в игру. Второй сет закончился поражением Медведева, матч перешёл в решающую партию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 2
7 		5 0
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В финале турнира в Пекине победитель матча Медведева и Тьена встретится с итальянским теннисистом второй ракеткой мира Янником Синнером.

Материалы по теме
Медведев потерял сет в Пекине! В финале его ждёт Синнер, а Алькарас победил в Токио. LIVE!
Live
Медведев потерял сет в Пекине! В финале его ждёт Синнер, а Алькарас победил в Токио. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android