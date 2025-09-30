Даниил Медведев вызывал физио во время второго сета матча с Тьеном, у россиянина судороги
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вызывал физиотерапевта во время второго сета проходящего в эти минуты матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине (Китай) с американцем Лёнером Тьеном (52-й номер в мировом рейтинге).
Фото: Скриншот трансляции
Инцидент произошёл в десятом гейме при счёте 5:4 в пользу Медведева на подаче Тьена. Даниил испытывал судороги на левой руке, однако вернулся в игру. Второй сет закончился поражением Медведева, матч перешёл в решающую партию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|0
Даниил Медведев
Д. Медведев
В финале турнира в Пекине победитель матча Медведева и Тьена встретится с итальянским теннисистом второй ракеткой мира Янником Синнером.
