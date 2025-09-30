Самсонова в паре с Меликар-Мартинес проиграла Данилиной/Крунич

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес уступили казахстанской теннисистке Анне Данилиной, сыгравшей в паре с сербкой Александрой Крунич, в матче второго круга турнира в Пекине. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 0:1 (7:10). Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Самсонова/Меликар-Мартинес во время матча сделали три эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх возможных. Данилина/Крунич выполнили одну подачу навылет, не допустили ни единой двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Китая по теннису Данилина/Крунич сразятся с победительницами матча между Присциллой Хон/Каролиной Муховой и Айшей Мухаммад/Деми Схурс.