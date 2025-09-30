«Реал» обратился к Карлосу Алькарасу после его победы в финале ATP-500 в Токио

Футбольный клуб «Реал» Мадрид обратился к испанскому теннисисту первой ракетке мира Карлосу Алькарасу после его победы на турнире ATP-500 в Токио (Япония). Он в финале обыграл пятого номера рейтинга американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

«Поздравляем с победой на турнире в Токио, дорогой Карлос Алькарас. Мы, мадридисты, в восторге от очередного триумфа первой ракетки мира», — гласит сообщение, опубликованное на официальной странице «Реала» в социальной сети X.

Титул в Токио стал 24-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.