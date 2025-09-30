«Не буду заставлять своих детей играть в теннис». Циципас — о будущем отцовстве

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что не планирует заставлять своих детей заниматься теннисом, когда станет отцом, однако будет приветствовать их желание заниматься каким-либо спортом в принципе.

— Когда ты станешь отцом, ты бы хотел, чтобы твой ребёнок стал теннисистом? И хотел бы ты стать его тренером?

— Ну, во-первых, я заключил с собой соглашение, я не буду заставлять своих детей играть в теннис, это будет их личное дело, они сами решат, хотят они играть в теннис или нет. Конечно, я могу познакомить их с теннисом, но я бы не стал подталкивать их к этому. Это в какой-то степени спорт для избранных, я бы так сказал, и никого нельзя заставить что-то делать. Я точно вам скажу, что я бы точно хотел, чтобы мои дети занимались спортом, поэтому я бы поощрял их заниматься спортом, любым видом спорта, — сказал Циципас в интервью «Больше!».