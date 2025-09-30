Скидки
Теннис

Даниил Медведев: почему каждый судья в мире пытается меня запугать?

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с судьёй на вышке во время третьего сета матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине (Китай) с американцем Лёнером Тьеном (52-й номер в мировом рейтинге).

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев получил предупреждение от судьи на вышке за затяжку времени, у Даниила были судороги. Он выразил недовольство предупреждением и попросил выйти на корт супервайзера.

«Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?» — возмутился Медведев.

Фото: Кадр из трансляции

Через несколько минут Даниил Медведев отказался продолжать борьбу в матче и снялся при счёте 7:5, 5:7, 0:4. Лёнер Тьен в финале Пекина сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине с Тьеном при 0:4 в 3-м сете
