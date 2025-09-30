Даниил Медведев: почему каждый судья в мире пытается меня запугать?
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с судьёй на вышке во время третьего сета матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине (Китай) с американцем Лёнером Тьеном (52-й номер в мировом рейтинге).
Медведев получил предупреждение от судьи на вышке за затяжку времени, у Даниила были судороги. Он выразил недовольство предупреждением и попросил выйти на корт супервайзера.
«Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?» — возмутился Медведев.
Через несколько минут Даниил Медведев отказался продолжать борьбу в матче и снялся при счёте 7:5, 5:7, 0:4. Лёнер Тьен в финале Пекина сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
