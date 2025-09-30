Скидки
Главная Теннис Новости

Лёнер Тьен — Даниил Медведев, результат матча 30 сентября 2025, счет 2:1, полуфинал ATP 500 Пекин

Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира ATP-500 в Пекине с Тьеном при 0:4 в 3-м сете
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В полуфинале он не смог продолжить борьбу в матче с американцем Лёнером Тьеном (52-й номер рейтинга) при счёте 6:4, 5:7, 0:4 Rt.

Медведев испытывал проблемы с судорогами в концовке второго и в начале третьего сета. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:3.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. За это время Медведев выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Тьена четыре эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финале турнира в Пекине Лёнер Тьен сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
