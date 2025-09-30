С 1990 года только Надаль был младше Алькараса при завоевании 24-го титула в карьере
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 24-й титул в карьере на турнирах ATP после победы в Токио (Япония). Напомним, в финале он обыграл пятого номера рейтинга американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Алькарасу сейчас 22 года и 140 дней. С 1990 года на момент завоевания 24-го титула моложе Карлоса был только один человек — его титулованный соотечественник Рафаэль Надаль. Ему был 21 год и 321 день.
Титул в Токио стал восьмым для Карлоса Алькараса в нынешнем сезоне. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.
