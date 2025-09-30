Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

С 1990 года только Надаль был младше Алькараса при завоевании 24-го титула в карьере

С 1990 года только Надаль был младше Алькараса при завоевании 24-го титула в карьере
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 24-й титул в карьере на турнирах ATP после победы в Токио (Япония). Напомним, в финале он обыграл пятого номера рейтинга американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Алькарасу сейчас 22 года и 140 дней. С 1990 года на момент завоевания 24-го титула моложе Карлоса был только один человек — его титулованный соотечественник Рафаэль Надаль. Ему был 21 год и 321 день.

Титул в Токио стал восьмым для Карлоса Алькараса в нынешнем сезоне. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.

Материалы по теме
Карлос Алькарас выиграл турнир в Токио, в финале победив Тейлора Фрица
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android