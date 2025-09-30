С 1990 года только Надаль был младше Алькараса при завоевании 24-го титула в карьере

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 24-й титул в карьере на турнирах ATP после победы в Токио (Япония). Напомним, в финале он обыграл пятого номера рейтинга американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Алькарасу сейчас 22 года и 140 дней. С 1990 года на момент завоевания 24-го титула моложе Карлоса был только один человек — его титулованный соотечественник Рафаэль Надаль. Ему был 21 год и 321 день.

Титул в Токио стал восьмым для Карлоса Алькараса в нынешнем сезоне. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.