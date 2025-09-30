Лёнер Тьен оставил надпись на камере для Даниила Медведева после его снятия в Пекине

52-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен пожелал скорейшего восстановления чемпиону US Open — 2021 россиянину Даниилу Медведеву (18-й номер рейтинга) после очного полуфинала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Послание Тьен оставил на камере.

Медведев испытывал проблемы с судорогами в концовке второго и в начале третьего сета. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:3.

«Поправляйся скорее, Даниил», — написал на камере Тьен.

Фото: Кадр из трансляции

Даниил Медведев снялся с матча со счётом 7:5, 5:7, 0:4. Лёнер Тьен в финале Пекина сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.