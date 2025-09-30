Лёнер Тьен высказался о выходе в финал турнира в Пекине на снятии Даниила Медведева
52-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен прокомментировал исход матча 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), в котором россиянин Даниил Медведев снялся при счёте 4:6, 7:5, 4:0 в пользу Тьена.
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|0
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Я уступал 3:5 и 2:4 во втором сете, но отыгрался. Не думал, что с ним что-то не то, но потом он вышел из туалета, немного прихрамывая. Я не был уверен, судороги у него или травма, потому что у него была забинтована нога.
Похоже, что у него судороги. Сам через такое проходил, веселья в этом нет. Желаю ему всего наилучшего. Не хочется, чтобы матч заканчивался так, но я рад, что вышел в финал», — приводит слова Тьена сайт ATP.
