Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мозги не позволили доиграть». Медведев объяснил решение сняться с полуфинала в Пекине

«Мозги не позволили доиграть». Медведев объяснил решение сняться с полуфинала в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё решение не доигрывать встречу 1/2 финала на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). Он снялся при счёте 7:5, 5:7, 0:4 в матче с американцем Лёнером Тьеном.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Что случилось во второй половине второго сета? Это психология или уже начали сказываться судороги?
– Скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, но шаг за шагом всё становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает, ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет.

– Самочувствие сейчас уже в порядке, удалось восстановиться?
– Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Однако в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдёт, — приводит слова Медведева Sports.ru.

Материалы по теме
Какая драма! Медведев снялся с почти выигранного полуфинала — его накрыли судороги
Какая драма! Медведев снялся с почти выигранного полуфинала — его накрыли судороги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android