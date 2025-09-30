«Мозги не позволили доиграть». Медведев объяснил решение сняться с полуфинала в Пекине

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё решение не доигрывать встречу 1/2 финала на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). Он снялся при счёте 7:5, 5:7, 0:4 в матче с американцем Лёнером Тьеном.
– Что случилось во второй половине второго сета? Это психология или уже начали сказываться судороги?
– Скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, но шаг за шагом всё становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает, ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет.
– Самочувствие сейчас уже в порядке, удалось восстановиться?
– Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Однако в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдёт, — приводит слова Медведева Sports.ru.
